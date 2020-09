Nur Spanien schlechter: Tschechien im Corona-Krisenmodus

Ein Blick auf die Fallzahlen verrät: Prag hat seinen „Vorsprung“ im Kampf gegen das Coronavirus genauso verspielt wie andere EU-Staaten.

Besonders eindeutig zeigt das der 14-Tage-Schnitt. Am Sonntag kamen 193 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner. Tschechien hat damit Frankreich überholt, das beinahe täglich Rekordzahlen an Neuinfizierten vermeldet. Nur in Spanien sieht dieser Wert mit 300 in Europa aktuell noch schlechter aus. Österreich liegt knapp über 100.