Salzburg kämpft vor der Wintersaison gegen Reisewarnung

Das Land Salzburg zieht die Zügel an. „Da müssen wir jetzt durch, wir müssen runter mit den Infektionszahlen. Wir haben einen Handlungsauftrag, davon lasse ich mich nicht abbringen“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Montag. Die Landesregierung will eine Reisewarnung durch Deutschland, den wichtigsten Herkunftsmarkt für den Tourismus, vor der Wintersaison unbedingt vermeiden.

Deshalb treten am Dienstag im Tennengau, wo die Infektionszahlen zuletzt besonders stark gestiegen sind, neue Maßnahmen in Kraft. Veranstaltungen werden komplett verboten, ebenso Privatpartys im öffentlichen Raum. In Kuchl wird die Sperrstunde auf 17 Uhr vorverlegt und im Seniorenheim gibt es ein Besuchsverbot.

Österreichweit sind das aktuell die strengsten Maßnahmen. Im Tennengau hat sich die Zahl der aktiv Infizierten innerhalb einer Woche von 93 auf 176 beinahe verdoppelt. Offenbar waren auch die Angaben mancher Erkrankter falsch.