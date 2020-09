Maskenpflicht ohne Kontrolle

In der Praxis seien es eh meist andere Kunden, die Personen ohne Masken ansprechen würden. Die Polizei zu rufen helfe meistens nicht, weil die Maskenverweigerer weg seien, bevor die Beamten eintreffen.

Eine ähnliche Vorgehensweise scheint man auch bei Rewe (z. B. Billa, Merkur) zu haben: Man weise darauf hin und biete eine Gratismaske an. Was bei Maskenverweigerung passiere, scheint nicht ganz klar geregelt zu sein: „Die Frage nach der Handhabe sollte man der Exekutive stellen“, sagt ein Sprecher. Nur in größeren Filialen gebe es Sicherheitspersonal. Nur in äußersten Notfällen würde man Hausverbote aussprechen.

Trafikantin bedroht

Wie mühsam das Durchsetzen der Maskenpflicht für Verkäufer sein kann, erzählt auch Trafikantin Martina G. aus Wolkersdorf. Sie wandte sich an den KURIER, nachdem sie einen Mann vier Mal darauf hinweisen musste und er sie dann beschimpft und sogar gedroht habe: „Ich tu dir etwas an“. Nur weil ihr andere Kunden geholfen hätten, sei der Mann gegangen. Fälle wie diese würden sich in der Trafik häufen: „Das ist schon sehr anstrengend“, sagt sie.