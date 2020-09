Coronavirus: Ältere Frauen sind während Pandemie besonders gewaltgefährdet

In diesem Bereich habe sich auch herausgestellt, dass die Meinung vorherrsche, "Ehrenamtliche würden nie Gewalt ausüben". Außerdem fehle auch ein Problembewusstsein Richtung Gewalt, Verdachtsfälle würden "zuerst in die Familie zurückgespielt, weil man sich nicht zu sehr einmischen will".

Der Lockdown während der Coronavirus-Pandemie habe dazu geführt, dass "Frauen weniger Hilfsangebote angenommen haben". Die Angst vor Ansteckung war groß. Außerdem sei "die Scham über Gewalt zu sprechen bei älteren Frauen noch größer als bei jüngeren Frauen", sagte Haller. Frauen schämen sich, wenn sie Gewalt erfahren, "Männer, die Gewalt ausüben, schämen sich nicht", konstatierte Haller.

"Gewalt wird im privaten Nahraum oft verheimlicht. Vorfälle werden als innerfamiliäre Angelegenheiten gesehen. Von Angehörigen lässt man sich viel mehr bieten als von Außenstehenden", sagte auch Josef Hörl vom Institut für Soziologie von der Uni Wien. Demenz, finanzielle Abhängigkeit von Angehörigen und soziale Isolation seien häufige Risikofaktoren für Gewalt gegen ältere Personen.

Hemmschwelle wegen Scham

Insbesondere eine Demenzerkrankung stelle ein Hauptrisiko dar, Opfer von Gewalt zu werden. Denn Demenzkranke zeigen selbst häufig bestimmte Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressionen, die dann in Gegenaggressionen münden, erläuterte Hörl. Außerdem sei "die Grenze, wo Gewalt beginnt, fließend.