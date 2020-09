Podcast: "Gewalt gegen Frauen ist eine Pandemie"

Wie hat sich der Lockdown auf Gewalt innerhalb der Familie ausgewirkt? Dazu präsentierten Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab am Montag eine Studie. Das durchaus überraschende Ergebnis: Trotz entgegengesetzter Prognosen sei nur ein "leichter Anstieg" zu verzeichnen gewesen. Also alles bestens? Nein, sagt Rosa Logar, Geschäftsführerin der Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt im Podcast-Interview. Besorgt zeigt sie sich vor allem aufgrund des Anstiegs der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in den Städten. Und sagt: "Gewalt gegen Frauen ist eine Pandemie."

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily