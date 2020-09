Strenge Regeln, mehr Tests: So soll der Wintertourismus gerettet werden

Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen gilt nun auch Vorarlberg in Deutschland offiziell als Coronavirus-Risikogebiet. Das geht aus der gestern Abend aktualisierten Liste der deutschen Risikogebiete hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland führt. „Es gilt nun auch das Bundesland Vorarlberg als Risikogebiet“, heißt es auf der Website des Instituts.

Das sind vor allem keine guten Nachrichten für den Wintertourismus, die Saison startet ja in wenigen Wochen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Gesundheitsminister Rudi Anschober, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Tirols Landeshauptmann Günther Platter nehmen heute dazu Stellung und wollen zum Thema „Sicherer Wintertourismus in Österreich“ die neue Strategie bekannt geben. Es geht um strenge Hygieneregeln auch beim Freiluftsport Skifahren und um eine neue Teststrategie.

Sicher ist, dass Gondelfahrten nur mehr mit Maske und bei offenen Fenstern möglich sein werden. Damit keine Massenansammlungen bei den Liften sind, soll es Limits geben. Und Ministerin Köstinger will eine neue Teststrategie für die Mitarbeiter in den Tourismusbetrieben vorstellen.

Das Thema ist auch so wichtig für Politik und Wirtschaft, weil der Tourismus mehr als 15 Prozent der rot-weiß-roten Wirtschaftsleistung erwirtschaftet.