Tango mortale: Wiens Tanzschulen kämpfen ums Überleben

Schwitzige Hände, nervöse Blicke und Konzentration auf die Schritte am Tanzparkett. So ist die Stimmung in einem Tanzsaal mit Jugendlichen, die sich auf ihren Maturaball vorbereiten – normalerweise. Aber dieses Jahr ist alles anders.

Keine Hochzeiten, Keine Ballsaison

"Bei uns gibt es weder Single- noch Jugendtanzkurse", sagt Thomas Schwebach. "Im Frühjahr ist das Geschäft mit den Hochzeiten eingebrochen, dann wurde quasi die Ballsaison abgesagt und jetzt nimmt man uns auch noch das Wiener Publikum."

Der Tanzschuldirektor aus der Donaustadt ist hörbar verärgert.