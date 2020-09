Armut durch Corona: Wenn dir das Leben Mandarinen gibt

Auch Beate hätte nie gedacht, in solch einer Situation zu landen. Sie arbeitete als Floristin und leitete zuletzt eine Filiale in Wien. Doch dann erkrankte sie schwer an Rheuma. „Die nasse und kalte Umgebung hat mir überhaupt nicht gutgetan“, erzählt sie. Sie ging in Krankenstand, den sie immer weiter verlängern musste und wurde letztlich gekündigt. Bis die staatliche Hilfe griff, habe sie ein Monat lang ohne Geld auskommen müssen.

Eigentlich wollte sie als Floristin in Pension gehen. Jetzt aber könne sie den Beruf nicht mehr ausüben. „Bei einem schweren Schub bin ich auf den Rollator angewiesen“, sagt Beate. Manchmal wirkt die fröhliche Frau in dem roten Sommerkleid so, als könnte sie ihre Lebensgeschichte selbst kaum glauben. Früher ging sie gern wandern und klettern. Jetzt aber hofft sie, dass ihr Antrag auf Invaliditätspension durchgeht.