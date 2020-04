Coronavirus: Halbe Milliarde Menschen zusätzlich von Armut bedroht

Laut Berechnungen des Londoner King's College im Auftrag von von Oxfam könnte am Ende der Pandemie rund eine Hälfte der Weltbevölkerung (7,8 Milliarden Menschen) als "arm" einzustufen sein - sie müssten mit weniger als 5,50 Dollar pro Tag auskommen.

An Oxfam report published before virtual meetings of finance ministers of the G20 group of leading developed and developing nations, the International Monetary Fund and the World Bank, said by the time the pandemic was over half of the world’s population of 7.8 billion people could be living in poverty.