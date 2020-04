Das Stadion als Corona-Lazarett: In Brasilien wird umgebaut

In Brasilien hingegen wollte der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro die Corona-Epidemie nicht wahrhaben, über eine „Fantasie“ sprach der erste Mann im großen Staat. Seine Desinformationskampagne „ Brasilien darf nicht stillstehen“ musste jüngst sogar gerichtlich verboten werden, um nicht Millionen zu gefährden.

Volkssport Nr. 1

Bolsonaro weiß um die Bedeutung des Fußballs in Brasilien. Sein jüngster Vorschlag: Die Liga soll wieder gestartet werden. „Wegen der Infektionsgefahren könnte man ja darauf achten, dass nur zehn Prozent der eigentlich vorgesehenen Zuschauerkapazitäten in die Stadien gelassen werden“, berichtet die Süddeutsche Zeitung.

1,1 Millionen Tote?

Dabei werden bis zu 1,1 Millionen Todesfälle in Brasilien prognostiziert, wenn nicht schleunigst Vorkehrungen getroffen werden. Dementsprechend fiel die Reaktion der meisten Klubs auf den Präsidenten aus: es gab keine.

Der Fußball hat mittlerweile eine andere Aufgabe. In vielen Stadien werden Not-Lazarette aufgebaut. So wie Estádio do Pacaembu in São Paulo.