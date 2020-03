Zeitbombe Afrika in Zeiten der Coronavirus-Pandemie

Noch sind die Zahlen überschaubar (siehe Grafik), doch „wenn das Virus erst seinen Weg in die Slums gefunden hat, kommt es zur Katastrophe“, prognostiziert Susan Cleary, Gesundheitsökonomin im südafrikanischen Kapstadt. Dann könnte sich die Seuche wie ein Flächenbrand ausweiten. Jetzt schon sind 46 der 54 Staaten Afrikas betroffen – viele Experten befürchten, dass es wegen der wenigen Tests in Wahrheit viel mehr Corona-Fälle gibt.

155 Intensivbetten in Kenia

Kenia versucht, sich vehement gegen die Apokalypse zu stemmen. In Nairobi sind wie in Europa die Schulen schon länger geschlossen, jetzt auch Restaurants und Bars. Das Gesundheitssystem wäre einem massiven Ausbruch der Krankheit in keiner Weise gewachsen: In dem Land gibt es gerade einmal 155 Intensivbetten (in den öffentlichen Spitälern) – und das bei rund 50 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich: Österreich hat gut 2.600 für knapp neun Millionen Einwohner.