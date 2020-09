609 neue Infektionen in Österreich

In Österreich gibt es von Montag auf Dienstag 609 neue positive Corona-Tests.

Die meisten Neuinfektionen entfallen dabei, wie auch schon in den vergangenen Wochen, mit 308 auf die Bundeshauptstadt Wien. Weiters kommen 92 Infektionen in Oberösterreich hinzu, 68 in Tirol sowie in Niederösterreich gibt es 45 neue Infektionen.