Hotelier Holleis zu Reisewarnungen: „Wie Kriegserklärungen“

Nicht zufrieden mit den neuen Après-Ski-Regeln?

Ich sage seit Monaten, dass die Party heuer gestrichen werden muss. Wenn im Winter eine deutsche Reisewarnung für Österreich kommt, können wir zusperren. Ein zweiwöchiger Lockdown jetzt ist mir lieber als eine Reisewarnung im Winter.

Da würden aber viele aufschreien.

Ich spreche aus der Sicht eines Hoteliers. Im Winter geht es bei uns um alles.

Minister Jens Spahn hat die Deutschen aufgerufen, diesen Winter nicht ins Ausland zu fahren ...

Ich finde diese Aussagen disqualifizierend für Europa. Die EU ist also doch nur eine Zollunion, eine hyperbürokratische. Die Reisewarnungen hören sich an wie kleine wirtschaftliche Kriegserklärungen. Sind wir eine Union oder haben wir wieder die alten Grenzen? Bei den Reisewarnungen stand auch Österreich in erster Reihe.

Nüchtern betrachtet ist die Aussage in Bezug auf die Infektionszahlen doch nachvollziehbar, oder?

Warten Sie einen Monat und andere Regionen haben hohe bzw. niedrige Fallzahlen. Andererseits sehen wir jetzt nach der deutschen Reisewarnung für Vorarlberg und Tirol, wie es den Kroaten nach unserer österreichischen Reisewarnung für Kroatien gegangen ist. In meinen Hotels dort sind quasi 100 Prozent der österreichischen Touristen weggebrochen, auch wenn wir einen Gratis-Corona-Test angeboten haben. Einen Betrieb hab ich schon zugesperrt, den zweiten Ende Oktober. Und über Weihnachten sperr ich dort heuer nicht einmal auf.

Der Schaden ist enorm. Schuld an der Warnung waren Partys in Kroatien ...

... und die hat es im Sommer in Österreich genauso gegeben. Die Politik war nicht fähig, sie zu unterbinden. Wenn ich eine Lohnsteuerprüfung habe, fahren sie überspitzt gesagt mit dem Panzerwagen vor. Aber die Politik schafft es nicht, die Partys von ein paar Jugendlichen am Rudolfskai in Salzburg zu unterbinden. Ein Armutszeugnis ist das. Ein weiterer Beweis, dass die Politik den Sommer verschlafen hat und erst jetzt hechelnd munter wird.