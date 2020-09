Menschen, die Gesichtsvisiere statt Masken tragen, werden immer unbeliebter

Eine besonders erfolgreiche Meldung zu der Frage, kommt in Form eines Memes. Reddit-User u/AustrianMichael postet bereits am 19. September ein Bild, in dem er Kinn-Visiere mit Prallverteilern gleichsetzt. Das Bild taucht daraufhin immer wieder in den sozialen Netzwerken auf, um die vermeintliche Nutzlosigkeit von Visieren zu veranschaulichen. Der Post generiert im österreichischen Subreddit eine beachtliche Zahl an Upvotes und Kommentaren.

Auch der kurz darauf abgesetzte Tweet, der das Bild kopiert, stößt mit 12.000 Likes auf großen Zuspruch.