Die wichtigsten Fragen zur Wiener Gäste-Registrierung

Jetzt gilt’s: Ab Montag – konkret ab 0 Uhr – müssen Gastronomen in Wien die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen. Das geht aus der neuen Verordnung hervor, die die Stadt Wien am Freitag kundgemacht hat und die am Montag in Kraft tritt.

Müssen Gäste nun ihre Daten preisgeben? Oder ist das eine freiwillige Angelegenheit? Was droht Wirten, wenn sie sich weigern, Daten zu erheben? Und was passiert, wenn ein Coronafall in einem Restaurant publik wird? Muss dann die ganze Gästeschar in Isolation?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.