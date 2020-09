Welche Wiener Kaffeehäuser nach der Corona-Pause wieder geöffnet haben

Für Kaffeehäuser in der Innenstadt ist es im Sommer schon unter normalen Umständen nicht einfach, ein Geschäft zu machen. Viele Geschäftsleute fehlen, nicht wenige Wienerinnen und Wiener zieht es in ihre Sommerresidenzen am Land. „Was wir jetzt brauchen, ist Kaffeehauswetter“, sagt Nicole Hostnik. Was das ist? Regen, im besten Fall. Zumindest aber keine 30 Grad.

Kaffeehauswetter, wie es am vergangenen Dienstag der Fall war, wünscht sich auch Johann Diglas. An diesem kühlen und regnerischen 1. September hat er sein Café Westend auf der Mariahilfer Straße wieder aufgesperrt. Auch Diglas hat sein Kaffeehaus über den Sommer geschlossen gehalten.