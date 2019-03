Der junge Diglas verpasste dem Café Westend einen neuen Anstrich

Die Luster glänzen wieder, der Stuck ist restauriert und der Plafond neu gestrichen – und zwar im selben Grün, in dem die Polstermöbel neu tapeziert worden sind. Türkis, wie die Wände des Café Westend am oberen Ende der Mariahilfer Straße einst gestrichen waren, ist nur noch die alte Kassa. Die steht jetzt links vom Eingang an der Wand.