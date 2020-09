Gäste-Registrierung: Das steht in der Wiener Verordnung

Noch heute soll die Wiener Verordnung zur Registrierung der Gäste in den Lokalen vorlagen. Dem KURIER liegen erste Details vor.

Die Wiener Verordnung wird auf Basis des Epidemiegesetzes ausgearbeitet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang Paragraf 5, Absatz 3. Dieser sieht vor, dass Einrichtungen und Betriebe im Rahmen der Kontaktpersonensuche bei der Bekämpfung einer Epidemie auskunftspflichtig sind. Und zwar nur der Gesundheitsbehörde gegenüber.

Für die Wiener Gastro-Verordnung bedeutet das, dass der Betreiber eines Lokals dazu verpflichtet wird, Name, Telefonnummer und eMail-Adresse seiner Gäste einzuheben. Außerdem wird empfohlen, dass er zu den Gästen auch die Tischnummer (und die Uhrzeit) notiert. So kann - im Falle einer Infektion - die Anzahl der Personen, die in Quarantäne müssen, gering gehalten. Dann müssen nämlich nicht alle Gäste in Isolation, sondern nur jene, die in der Nähe der infizierten Person gesessen sind.