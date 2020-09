Umfrage: Zwei Drittel der Eltern wollen kein Homeschooling mehr

Ein Großteil der Eltern in Österreich will, dass die Schulen im Herbst normal geöffnet bleiben – kein Notbetrieb, kein Homeschooling mehr. Corona hin oder her.

Das geht aus einer Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut von Peter Hajek im Auftrag des Bildungsministeriums hervor. 604 Personen wurden kurz nach Schulbeginn befragt. Mit dem Start zufrieden sind 82 Prozent (davon aber nur 27 „sehr“, die übrigen „eher“).

65 Prozent haben das Gefühl, dass die Schule ihres ältesten Kindes krisenfest sei. Angst, ihre Kinder könnten sich in der Schule mit Corona infizieren, haben nur 39 Prozent (davon 14 „sehr“).

Der Wunsch nach Normalität zeigt sich in mehreren Punkten ganz deutlich. 84 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die Schule nicht nur ein Ort des Wissens, sondern auch ein sozialer Ort sei – auch deshalb müssten die Schulen im Herbst regulär geöffnet sein.

Soziale Schäden größer?

70 Prozent (40 davon „sehr“) sagen sogar, dass die Schulen – egal, ob es eine zweite Infektionswelle gibt oder nicht – im Herbst auf jeden Fall den Normalbetrieb aufrechterhalten sollen. Das sind 14 Prozentpunkte mehr als bei einer ähnlichen Frage im Juni, kurz vor den Ferien.

Fast drei Viertel der Befragten sehen zudem die Gefahr, dass die „sozialen Schäden bei Kindern deutlich größer sind als die gesundheitlichen“. 68 Prozent sahen den Heimunterricht als echte Belastung für Kinder und Eltern und möchten das „nicht nochmal erleben“.