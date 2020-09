556 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 556 Neuinfektionen. Zudem sind 463 Menschen wieder genesen.

Aktuell gibt es in Österreich 8.590 Infizierte und bisher wurden 1.569.992 PCR-Tests durchgeführt. Seit gestern sind 14.493 Tests hinzugekommen.

Die meisten Neuinfektionen gibt es mit 242 in Wien. Zudem gibt es in der Bundeshauptstadt auch zwei weitere Todesfälle. In Niederösterreich gibt es unterdessen 117 neue Corona-Infektionen.