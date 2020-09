662 Neuinfektionen in Österreich

"Wir haben eine fatale Situation", sagte Rudolf Anschober gestern im KURIER-Interview. "Wir haben es seit ein paar Tagen geschafft, die Werte zu stabilisieren und auf einem zugegebenermaßen hohen Plafonds zu halten." Gleichzeitig warnte der Gesundheitsminister vor der kalten Jahreszeit: "Wir müssen aber für den Herbst mehr Luft kriegen."

Heißt: Die Neuinfektionen müssen runter. Entsprechend können die Länder ab Montag auf eigene Faust schärfere Corona-Maßnahmen ergreifen. In Wien betrifft dies etwa die Gastronomie: Gästelisten werden wieder eingeführt.

Am Sonntag jedenfalls lässt sich eine positive Entwicklung in Wien feststellen: Mit Sonntag sind in Wien 15.142 positive Testungen bestätigt. Damit wurden diese Kalenderwoche 1.998 Personen positiv getestet. Das sind 14,6 Prozent weniger als in der Kalenderwoche zuvor.

Damit ist auch die durchschnittliche Positivrate von 6,02 Prozent letzte Kalenderwoche auf 5,71 Prozent in dieser Kalenderwoche gesunken. Auch der Anteil Wiens an den positiven Befunden in ganz Österreich sinkt weiter. Waren es in der vorhergehenden Kalenderwoche noch 47,41 Prozent, ist dieser Wert diese Kalenderwoche auf 41,23 Prozent gesunken - Tendenz weiter sinkend.