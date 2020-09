Corona-Cluster: Wie Bozen mit dem Bus ins Abseits fuhr

Capitals-Derby

Am Sonntag kommt es dann aber wirklich zum Liga-Debüt der Bratislava Capitals. Um 16.30 Uhr gastieren die Vienna Capitals im Hauptstadt-Derby in der Slowakei. Gespielt wird in der 10.000 Zuschauer fassenden WM-Arena, in die aber nur 500 Fans hineingelassen werden. Die Wiener waren am Freitag spielfrei. Ein direktes Duell in der Vorbereitung gewannen die Slowaken. Das habe aber nichts zu bedeuten, sagt Wiens Stürmer Rafael Rotter. „Das war vor ein paar Wochen, da war bei uns noch nicht viel Kraft, Koordination und System im Spiel. Aber Bratislava ist eine sehr gute Mannschaft.“ Typisch slowakisch eben.