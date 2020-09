Warum die neue Eishockey-Liga keinen Kindergeburtstag duldet

Der Zusammenhalt in der Liga ist durch den gemeinsamen Feind Covid-19 wohl großer geworden, oder?

Ja, die Vereine sind enger zusammengerückt. Es wird untereinander geholfen, es wurde intensiv am Return-to-play-Konzept gearbeitet. Vereine wie Salzburg sind vorangeschritten. Der KAC, die Capitals – alle haben mitgearbeitet.

Dass die Mannschaften so unterschiedliche Legionärszahlen haben, galt früher als unmöglich. Jetzt spielen der KAC oder Wien gegen andere Teams, die doppelt so viele Legionäre haben ...

Das geht jetzt auch wegen Corona. Obwohl irrsinnig viele internationale Spieler zu den besten Konditionen auf dem Markt sind. Manche würden für ein Taschengeld, Auto und Wohnung kommen. Auf der anderen Seite haben einige Vereine seit Jahren hart daran gearbeitet, junge Spieler auszubilden. Bei unserem ersten Testspiel gegen Wien habe ich mich gewundert, welche Spieler auf dem Eis sind. Sie ernten jetzt die Früchte. Beim KAC das Gleiche. Andere Vereine, die keine Akademie haben, müssen erst aufholen. Das Spielerpotenzial in Österreich ist immer noch zu gering. Wir haben das Problem, dass im Verband zu wenig gute und zukunftsorientierte Arbeit gemacht wird. Da kommt uns die ganze Geschichte mit dem Eishockeyverband gar nicht recht, weil da einfach nichts passiert.

Was muss passieren?

Unser aller Ziel muss sein, eigene junge Spieler in der Liga spielen zu sehen und die Legionärszahl zu reduzieren.

Das wird aber auch ein Anliegen der neuen Verbandsführung sein, mit der die Liga einen neuen Kooperationsvertrag aushandeln muss...

Wir wissen noch nicht, was der Verband will. Ich kenne die Herrschaften nicht einmal. Es gab noch kein Gespräch. Meine Vorstellung ist beispielsweise, dass es kein Fan merken würde, wenn wir das Niveau in der Liga ein wenig senken würden und mit mehr österreichischen Spielern spielen würden. Wir würden uns viel Geld sparen und verbreitern die Basis. Aber das muss ausverhandelt werden.