Eishockey-Liga: Kantersieg für Salzburg, Pleite für den KAC

Jetzt hat der KAC schwarz auf weiß, wie viel die Siege gegen Salzburg und München in der Vorbereitung wert waren: nichts. Der Rekordmeister musste sich nach einer dürftigen Leistung in der ersten Runde der ICE Hockey League den Black Wings aus Linz 1:4 geschlagen geben. Mann des Abends vor 1.500 Zuschauern war Teamstürmer Brian Leblermit drei Treffern. Aber auch Linz-Keeper David Kickert war blendend aufgelegt in einem defensiv kompakten Team.

Für Lebler war der Einsatz der Spieler entscheidend: „Wir haben einfach nur versucht, die Zweikämpfe zu gewinnen. Wir haben ein paar mehr gewonnen und dann hatten wir Kickert, der uns hinten geholfen hat.“ KAC-Coach Petri Matikainen sagte enttäuscht: „Wir haben unsere Entscheidungen zu langsam getroffen. Ich habe mein Team heute auf dem Eis nicht gesehen.“ Gut für den KAC, dass er bereits wieder am Sonntag in Dornbirn antreten muss.