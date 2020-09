Eishockey in Corona-Zeiten? Ein Neuanfang mit vielen Fragen

Wo ist die Liga im Fernsehen zu sehen?

TV-Partner Sky blieb an Bord und wird wöchentlich am Freitag ein Spiel übertragen. Statt ServusTV gibt es mit Puls24 einen neuen, engagierten Free-TV-Partner, der an den Sonntagen Spiele live zeigen wird. Zum Auftakt steigt Puls24 bereits am Freitag mit dem Schlager KAC – Linz (19.30 Uhr) ein. Sky zeigt Salzburg – Villach.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten?

Diese sind sehr streng. Spieler sollen sich sogar von Geburtstagsfeiern ihrer Kinder fernhalten. In den Arenen gibt es eine rote Zone, Trainer und Spieler dürfen keinen Kontakt mit fremden Leuten haben. Interviews sind nur über Distanz möglich. Eine Partie findet statt, solange ein Team einen Torhüter und zehn Feldspieler mit einem negativen Covid-Test stellen kann. Das führt gleich am Freitag zu einer ersten Verschiebung. Denn Südtirol meldete am Donnerstag positive Fälle, womit die Anreise zum Spiel in Bratislava nicht möglich war.