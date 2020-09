Eishockey: Wie sich bei den Vienna Capitals der Nebel lichtet

Auf dem Eis wurde Trainer Dave Cameron am Mittwoch mehrmals richtig laut und drohte seinen Spielern gar mit der Streichung des freien Tages. Sein Team spielt in der ICEHL erst am Sonntag in Bratislava und wollte am Freitag gegen den deutschen Meister RB München testen. Doch die Politik und die Reisewarnungen verhinderten die Partie. Für Caps-Manager Franz Kalla ein Vorgeschmack auf die Saison: „Das ist alles eine riesige Herausforderung. Wir planen jetzt eine normale Liga-Saison. Aber natürlich haben wir Pläne, was passiert, wenn es bestimmte Fälle geben wird.“