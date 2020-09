Verschärfte Sperrstunde: Mehr als 2000 Kontrollen in erster Nacht

Während man in Wien mit verpflichtenden Gästelisten einen Überblick über das Infektionsgeschehen behalten will, gilt im Westen Österreichs seit Freitag wieder eine verschärfte Sperrstunde. Um 22 Uhr ist in der Gastronomie Schluss - vorerst für die nächsten drei Wochen. Was die Einhaltung der neuen Verordnung betrifft, gibt es bereits eine erste Bilanz: 2.239 Lokale und Veranstaltungsstätten wurden am Freitagabend kontrolliert, teilte das Innenministerium am Samstag in einer Aussendung mit.

"Wir alle haben das Corona-Virus satt. Faktum ist aber auch, dass wir derzeit mit steigenden Infektionszahlen konfrontiert sind – allein im heurigen September 14.000 Neuinfektionen", wird Innenminister Karl Nehammer darin zitiert. Er kündigt verstärkte Sperrstunden-Kontrollen durch die Polizei an.