Lokale geräumt: Corona-Razzia in Wiener Groß-Diskotheken

Die Stadt Wien hat gemeinsam mit der Polizei einmal mehr Covid-19-Kontrollen in der Club-Szene durchgeführt. In der Nacht auf Samstag hatten die Beamten zwei Groß-Diskotheken in Favoriten im Visier. In Lokalen zeigte sich das gleiche Bild: Viel mehr Gäste als erlaubt, Covid-19-Maßnahmen wurden nicht eingehalten. Die Partygäste zeigten sich teils uneinsichtig und aggressiv. Es hagelte Anzeigen.

"Das Verhalten von den Club-Betreibern und Gästen kann nicht toleriert werden", kritisierte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, am Samstag in einer Aussendung. Neben der Polizei und der städtischen Gruppe Sofortmaßnahmen war auch die Finanzpolizei bei den Kontrollen mit dabei.