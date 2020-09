Gesundheitsminister: "Wir haben eine fatale Situation"

Der Grippeimpfstoff ist nicht in ausreichendem Maß in Österreich vorhanden. Was macht Sie bei einem Impfstoff, der noch nicht mal zugelassen ist, zuversichtlich?

Dass Europa als großer Markt gemeinsam handelt. Bei der Grippeimpfung ist es anders, da wir 13 Monate Vorbestellungszeit haben. Wir haben um die Nachbestellung jeder einzelnen Impfdosis gekämpft und konzentrieren uns auf die Impfung älterer Menschen, für die ein spezifischer Gratis-Impfstoff vorhanden sein wird, weil sie die größte Risikogruppe darstellen. Erstmals in Österreich bieten wir auch eine Gratis-Impfung gegen die Influenza für Kinder an, zum Teil als Nasenspray.

Die Grippe wurde bei den Sterbefällen immer in Relation zu Corona gesetzt. Rund 800 Grippetote gab es 2019/20, so viele Corona-Tote gibt es bis jetzt in Österreich. Sind also die Covid-Maßnahmen verhältnismäßig?

Man darf die Krankheiten nicht gegeneinander ausspielen. Ich erwarte mir, dass wir durch die jetzigen Maßnahmen auch die Influenza-Zahlen deutlich reduzieren können. In Australien sind die Influenza-Zahlen durch die Covid-Maßnahmen bereits deutlich gesunken.