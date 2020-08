Deutschland: Zweite Welle "praktisch schon da"

Mehrere Bundesländer wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben bereits angekündigt, im Kampf gegen das Coronavirus eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll allerdings nicht im Unterricht selbst gelten. In anderen Ländern wie etwa Nordrhein-Westfalen ist von freiwilligen Maskengeboten die Rede, oder es liegt - wie in Hessen oder Sachsen - im Ermessen der Schulen.

Am Montag startet Mecklenburg-Vorpommern als erstes deutsches Bundesland ins neue Schuljahr, Hamburg folgt am Donnerstag. In der Woche darauf geht es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein los.

In Österreich wurde die Forderung der Lehrergewerkschaft nach einer Maskenpflicht an Schulen zuletzt für eher ablehnende Reaktionen. Er hätte sich "innovativere Vorschläge der Gewerkschaft erwartet", ließ Bildungsminister Heinz Faßmann wissen. Eine Entscheidung dazu könne es jedenfalls noch nicht jetzt geben. Man müsse sich die Entwicklung zum Schulstart ansehen und dann entscheiden.