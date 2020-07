Maskenpflicht in Schule? "Kann nur eine von vielen Maßnahmen sein"

Der grüne Gesundheitsminister arbeite "sehr eng und professionell mit Heinz Faßmann“ zusammen. Und: "Ich halte es für professionell, nicht jetzt schon zu entscheiden, was im September sein soll", erklärte Anschober. Derzeit gäbe es zu viele Unabwägbarkeiten.

Die Schulferien enden in Ostösterreich am 6. September, in Westösterreich am 13. September.