Kurz und Söder wollen die Grenzen offen halten

Nein, er müsse sich bei seinem Kurzbesuch in Bayern als Wiener nicht in Quarantäne begeben, stellte Sebastian Kurz klar. Bei seinem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitagnachmittag auf dem Walserberg hatte der Bundeskanzler ein aktuelles negatives Testergebnis im Gepäck. Wie ernst man in Bayern die Lage in Österreich nimmt, zeigte auch der Wunsch von Söder an Kurz zum Abschluss des Treffens: „Viel Erfolg für die schwierigen kommenden Wochen in Österreich.“

Dass nicht nur die kommenden Wochen, sondern auch Monate in Österreich und Deutschland schwierig werden, daran ließen die beiden Politiker nach ihrem Arbeitsgespräch keinen Zweifel. Im Vordergrund stand die Reisesituation zwischen den beiden Ländern.