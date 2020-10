"Teil"-Arbeiten im Krankenstand

Gespräche mit der Sozialversicherung sollen jetzt anlaufen, "um für alle Beteiligten Rechtssicherheit zu bekommen“. Als Vorbilder nennt Egger die Schweiz und Schweden.

"In der Schweiz, nicht die einfachste Variante, hat der Arzt eine detaillierte Job-Beschreibung, anhand derer er mit dem Patienten vereinbaren kann: Ist eine Teilarbeit möglich oder nicht“, so Egger. "In Schweden gibt es die Möglichkeit eines Krankenstandes mit reduzierter Normalarbeitszeit.“ Diese passe sich an das Krankheitsbild an und belaufe sich auf 75 bis 25 Prozent der Normalarbeitszeit.