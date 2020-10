Corona-Paradoxon: Ein Drittel weniger Krankenstände

Insbesondere in Ballungsräumen wie in Wien sei der Effekt von Hygiene und Abstand durch den massiven Rückgang von Krankenständen deutlich zu sehen. „Im Lift im Hochhaus und in der dicht gedrängten U-Bahn steckt man sich eben leichter an als im Einfamilienhaus im Lungau“, sagt der aus Salzburg stammende ÖGK-Obmann.

Verschobene Operationen Manche Krankenstände sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. In der kritischen Coronazeit wurden planbare Operationen abgesagt, um die Spitäler nicht zu überlasten. Es dürfte sich laut Huss um ca. 20.000 Operationen handeln, die zeitversetzt nachgeholt werden.

Angst vor Ansteckung Chronisch an Herzleiden oder Diabetes erkrankte Menschen meiden, weil sie zur Corona-Risikogruppe gehören, oftmals Arztpraxen oder Spitäler, weil sie sich vor Ansteckung mit dem Coronavirus fürchten. Manche haben das mit dem Leben bezahlt, wie die gestiegene Zahl an Herzinfarkten beweist. Huss: „Ich kann jedem nur dringend raten, die notwendigen Untersuchungen auf jeden Fall wahrzunehmen. Man kann sich ja Termine geben lassen, damit man nicht zu lange in vollen Wartezimmern sitzt.“

Aus der Krankenstandsstatistik in der Pandemie lassen sich laut Huss folgende Lehren ziehen: Es gibt negative Begleiterscheinungen wie verschobene Operationen oder dass sich Patienten nicht zum Arzt oder in Spitäler wagen. Auf der anderen Seite gibt es Glück im Unglück: Hygienemaßnahmen und die Reduktion von Sozialkontakten dämmen das Ausbreiten von Alltags-Infekten ein.