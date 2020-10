Corona: Nicht das Reisen ist gefährlich, sondern das Verhalten

Das Robert-Koch-Institut in Deutschland, dessen Bewertungen für die deutsche Regierung bei Reisewarnungen maßgeblich sind, kommt in einem aktuellen Strategiepapier zum Schluss, das Risiko sei nicht primär an den Ort der Reise gebunden, sondern hänge „wesentlich von dem Verhalten des Einzelnen in einem Gebiet mit Virusübertragungen ab“.

Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untermauern das: Fast 60 Prozent der identifizierten 734 Cluster zwischen 5. und 11. Oktober waren auf Haushalte zurückzuführen. (Link AGES-Cluster Settings KW 41)

Kaum eine Rolle spielten dagegen Reisen sowie die Hotellerie und Gastronomie mit elf bzw. zwölf Clustern. Das Virus kommt also doch nicht mit dem Auto nach Österreich, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz Ende August im Zuge der Reisewarnung gegen Kroatien gesagt hatte.

Knapp zwei Monate später sind Reisewarnungen nun für Österreich selbst das Problem. Die Corona-Maßnahmen und Vorschriften in den Skigebieten müssen daher so durchdacht sein, dass wichtige Herkunftsländer der Wintergäste ihre Reisewarnungen gegen Österreich fallen lassen. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht so streng sein, dass keiner mehr kommen mag.

