Urlaub am Bauernhof: Herbstwoche bei Hängebauch-Hanni

Im Sommer bietet sich ein Besuch des Kinderbads Zell am Moos an, wo es einen Waldspielplatz gibt. Im Herbst lädt die Uferstraße zu einer familienfreundlichen Umrundung mit den Fahrrädern ein. Und im Winter friert der See wegen der windgeschützten Lage häufig zu und zählt zu den schönsten Natureislaufplätzen Österreichs.

Feinschmecker! Fragen wie „Woher kommt die Milch?“ kann man dem Knirps im Kuhstall anschaulich beantworten. Bei Bauer Johann darf man in den Melkstand. „Schau Bua, das Euter, hier die Zitzen.“ Wer in einer der neuen Ferienwohnungen übernachtet, kann sich fürs Frühstück frische Rohmilch in der Glasflasche vor die Zimmertür stellen lassen. Weder pasteurisiert, homogenisiert oder ultrahocherhitzt. Schmeckt aber herrlich. Auch die Biofreilandeier und Selbstgemachtes wie Marmeladen dürfen Gäste vom Hofladen-Tisch nehmen, „die Münzen gebt’s einfach da ins Schüsserl“. Es herrscht Vertrauen.

Trecker! Um die Rutschautos, Trettraktoren und Monsterroller herrscht ein G’riss. Der Sohnemann staunt, wie die Größeren die Gefährte mit Karacho auf dem Hof steuern. „Handelsübliche Trettraktoren waren meist nach einem Sommer kaputt. Wir haben nun richtig stabile von einer Firma aus Seewalchen“, sagt die Bäuerin sichtlich amüsiert.

Brotduft vom Bäcker! Auf vielen Bauernhöfen wird wöchentlich gebacken, mit den Kindern Sauerteig geknetet. Die Stabauers bieten hier eine digitale Lösung an: „Die Gästemappe haben wir umgestellt, die gibt’s nun als App“, ist Hermine stolz. Über diese kann man vom Bäcker Obauer aus Zell am Moos knusprige Kornweckerln und Kipferln bestellen und ohne Gebühr zum Frühstück liefern lassen.

Also Urlaub ohne Whirlpool, dafür mit Stallgeruch? Man wägt Für und Wider ab: Man muss Glück nicht im Heuhaufen suchen. Aber es liegt dort.