Corona-Demonstration in Wien fand trotz Verbots statt

Die Organisatoren der Corona-Demos werden mittlerweile auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Verfassungsschützer sehen eine „besorgniserregende Radikalisierung“. Und sie streichen die Verbindungen zu Rechtsextremen hervor.

Zahlreiche Märsche am Land

Bemerkenswert ist auch, dass sich die Corona-Demonstranten in zahlreichen Untergruppen über soziale Netzwerke organisieren und damit auch in kleineren Städten relativ viele Menschen auf die Straßen bringen.

So marschierten beispielsweise am Freitag in Vöcklabruck (OÖ) rund 1.500 Personen auf. In Ternitz (NÖ) sind Samstagnachmittag fünf Personen angezeigt worden. 150 bis 200 Teilnehmer haben dort laut Polizei demonstriert. Weitere Aufmärsche waren etwa in Waidhofen, Ruprechtshofen, Ober-Grafendorf und in Horn geplant.