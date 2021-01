Wien-Anschlag: Terror hebelt den Datenschutz aus

Es war ein Routine-SMS des Netzbetreibers, aber dieses könnte den Terroranschlag in Wien quasi mitausgelöst haben. Kujtim F. hatte Tage vor dem 2. November via Notruf einen Einbruch in seinem Haus in Wien-Donaustadt gemeldet, deshalb wurde von der Polizei mittels GPS-Daten sein Standort ausgeforscht.

Unmittelbar vor dem Anschlag beim Wiener Schwedenplatz mit vier Toten erhielt der Angreifer folgende Meldung auf sein Display: „Ihre Rufnummer wurde im Zuge eines Notfalls lokalisiert und die Standortdaten an die Leitstelle LPD Wien übermittelt.“