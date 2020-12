Terror in Wien: Die vielen Löcher im Staatsschutz

Tiefes Misstrauen und politische Spiele: Die neun LVTs stellen den Personenschutz der jeweiligen Landeshauptmänner und die wollen nicht, dass ein andersfärbiger Innenminister möglicherweise an sensible Informationen kommen könnte. Auch im Falle des Terroristen könnte die Politik eine Rolle gespielt haben: So bekam das eher schwarz-türkis gefärbte LVT Niederösterreich weitreichendere Informationen als das eher rote LVT Wien. Auch gibt es Misstrauen im BVT wegen angeblicher freimaurischer Umtriebe in der Wiener Polizeispitze.

Fest steht, dass ein Zugriff des Bundes auf die Landesämter in einigen Bundesländern als türkise Machtergreifung gesehen wird. Denn zumindest in den roten Ländern misstraut man dem eher ÖVP-nahen BVT.

Kein Vertrauen der ausländischen Dienste: Die für Polizeikenner vielleicht verwunderlichste Offenbarung im Untersuchungsbericht ist, dass alle wichtigen Hinweise zu dem Terroristen über das Heeresnachrichtenamt (HNA) gekommen sind. Das HNA ist eigentlich für die militärische Auslandsaufklärung zuständig.