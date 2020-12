Umstrittener Leiter der SOKO Ibiza vor großem Karrieresprung

Er feierte Erfolge in mehreren SOKOs, auch in der Ibiza-Affäre wurden zahlreiche Hintergründe enthüllt. So stellten die Ermittler das lang gesuchte Videomaterial in der Steckdose eines Feuerwehrmanns in Wiener Neustadt sicher. Erst vor zwei Wochen gelang die Verhaftung des Ibiza-Detektivs Julian H.