Verhaftung des Ibiza-Detektivs: Wer muss jetzt zittern?

All dies macht es unwahrscheinlich, dass große Auftraggeber im Verborgenen lauern. Der KURIER hat die Hintergründe der an dem Video beteiligten Truppe längst enthüllt, diese führt ins Drogen- und Porno-Milieu. Es ist kaum anzunehmen, dass irgendein halbwegs seriöser Hintermann eine derartige Gruppe beauftragt, die am Ende ein Video mit schweren Tonproblemen erstellt. Wobei ohnehin noch mehr als fragwürdig ist, ob die Erstellung dieses Videos überhaupt in irgendeiner Form strafbar ist.

Vielleicht wird als Höhepunkt die Identität des Lockvogels gelüftet. Damit wird der Kreis rund um das Ibiza-Video vielleicht einmal geschlossen. Doch wirklich relevant ist es auch nicht mehr, wenn man den wahren Namen von Alyona Makarowa kennt.