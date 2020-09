Neues aus dem Ibiza-Video: "Das ist wie eine Atombombe"

Gemeinsam ist all diesen Behauptungen: Es gibt keine Beweise, sie sind ehrenrührig (also auch medienrechtlich klagbar) und manche davon sind schlichtweg unglaubwürdig. Strache selbst hat sie in der Öffentlichkeit auch nie wiederholt. Wie allen Österreichern bekannt ist, haben ÖVP und FPÖ zu einer Regierung zusammengefunden.

Der SPÖ-Politiker spielt keine politische Rolle mehr, könnte also seine Atombombe zünden, wenn er tatsächlich eine hätte. Doch Strache sieht sich in Ibiza sowieso auf dem Weg zum Kanzler. Und er erklärt der angeblichen Oligarchennichte das politische System in Österreich: „Schau in Wahrheit gibt es drei Parteien. Und wenn man es sich mit den drei Parteien irgendwie über einen Kontakt gut gestellt hat, kann nichts passieren.“