Podcast: Das ist im Ibiza-Video zu sehen

Was ist da wirklich passiert in der Finca auf Ibiza im Juli 2017? Wollte HC Strache die Republik verscherbeln? Wurde er unter Drogen gesetzt? War Gudenus nur ein Lockvogel? Die KURIER-Reporter Dominik Schreiber und Kid Möchel konnten das gesamte Material sichten und komplett auswerten. Und sie haben einiges zu sehen bekommen. Was genau, erzählt KURIER-Chefreporter Dominik Schreiber im Interview mit Moderator Elias Natmessnig. Und wir haben auch die Empfehlungen der Regierung für den Herbst für euch: Wichtigste Ansage: Auf große Familienfeiern verzichten.

