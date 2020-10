Knalleffekt: Österreichs ehemaliger Spionagechef angeklagt

In einem Fall ordnete Spionagechef P. etwa an, zu prüfen, ob ein Sohn des nordkoreanischen Diktators Kim an Bord eines Fluges nach Wien war. Entsprechende Videoaufnahmen wurden angefertigt und dann vernichtet. Dennoch sei das alles rechtlich nicht einwandfrei gewesen, meint die Staatsanwaltschaft. In einigen Fällen unterblieb die erforderliche Meldung an den Rechtsschutzbeauftragten. Dies dürfte aber nachträglich passiert sein.

Darüber hinaus werden P. die Verrechnung von rund 1000 Euro für private Zwecke vorgeworfen, dabei geht es vor allem um Konsumationsrechnungen. So war der Spionagechef etwa mit hochrangigen Kabinettsmitarbeitern, Staatsanwälten, Politikern oder Diplomaten essen und trinken. Die Rechnungen bewegen sich großteils in der Größenordnung von zehn bis 40 Euro. Die Bewirtung sei nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit gewesen, meint die Justiz.