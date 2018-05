Analyse: Die Zerstörung des Verfassungsschutzes (BVT)

Was solche Grabenkämpfe in der Polizei für fatale Auswirkungen haben, zeigte der Skandal um die Wiener Polizei in den Jahren 2006 und 2007, als sich die Spitzenbeamten ebenfalls gegenseitig belasteten, was zu Suspendierungen und sogar Verurteilungen führte. In den beiden Folgejahren sank die Klärungsquote in der Bundeshauptstadt auf 26 Prozent. Zum Vergleich: Aktuell sind es über 40 Prozent.