Causa BVT: Spur zur Affäre um das Burschenschafter-Liederbuch

Was also könnte sonst dahinter stecken? Neos-Mandatarin Krisper will den politischen Ungereimtheiten, die in diesen Akten schlummern, auf den Grund gehen. So will Krisper von Innenminister Herbert Kickl wissen, warum ausgerechnet sein Kabinettsmitarbeiter Udo Lett die zwei angeblichen Hauptzeugen zur Einvernahme bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) begleitet hat.

Der Staatsanwalt fragt nämlich die Ex-BVT-Mitarbeiterin, warum sie heute zur Aussage bereit ist und wie es dazu gekommen sei. Dazu sagt sie am Ende ihrer Einvernahme: „Herr Dr. Lett hat mir einfach gesagt, dass ich heute hierher kommen soll. Ich weiß allerdings noch nicht genau warum.“