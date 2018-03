Gridling: "Will voll rehabilitiert werden und zurück ins BVT"

Peter Gridling, Chef des Verfassungsschutzes, erfuhr von den gegen ihn gerichteten Vorwürfen nicht, wie üblich, von der Justiz – sondern direkt von Generalsekretär Peter Goldgruber. So etwas gab es in dieser Form wohl noch nie und macht die Causa um eine weitere Facette reicher. Denn Gridling war nicht bei der Hausdurchsuchung Ende Februar im BVT anwesend. Als er telefonisch davon erfuhr, wollte er in den Verfassungsschutz gehen, wurde aber stattdessen direkt ins Innenministerium zitiert.

Nachdem seine Suspendierung nun vorerst unbefristet verlängert worden ist, gab er den Salzburger Nachrichten und der Tiroler Tageszeitung ein Interview. Darin berichteter er erstmals über die Hausdurchsuchung. Die Rolle von Goldgruber wird damit noch undurchsichtiger. Der Generalsekretär und heimliche Innenminister hatte die gesamte Affäre angestoßen und bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft entsprechend Druck gemacht. Dass er nun offenbar auch Aufgaben der Justiz übernommen hat, war bisher unbekannt.

Nachdem zwei Staatsanwaltschaften - ohne voneinander zu wissen - parallel ermittelt haben und die Ermittlungen gegen Gridling eingestellt wurden, weil "kein Tatverdacht" vorlag, ist das nun bereits die dritte Panne der Justiz.