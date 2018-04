BVT-Affäre: Gericht zerpflückt Suspendierung eines Beamten

„Das Bundesverwaltungsgericht teilt die Rechtsansicht, dass nicht erkennbar ist, was an dem Vorgang schuldhaft rechtswidrig sei und was am angeblichen Besitz von Passrohlingen ein Dienstvergehen sein sollte“, sagt Anwalt Neumayer zum KURIER. Die Richterin geht in ihrer Begründung mit dem Innenressort hart ins Gericht. „Es bleibt völlig offen, inwiefern der Chefinspektor als Mittäter an der im Verdachtsbereich angelasteten Pflichtverletzung mitgewirkt haben soll“, schreibt sie. Das Innenressort verweise nur darauf, dass er die Passrohlinge in seinem Stahlschrank verwahrt hätte.

„Für eine Suspendierung eines Beamten genügt es nicht, dass das Innenministerium den Tatverdacht ausschließlich damit begründet, dass gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren anhängig sei“, heißt es weiter.