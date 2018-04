Verfassungsschutz-Affäre: Katz- und Mauss-Spiel rund um das BVT

Was verbindet aber Mauss, der Tausende Verbrecher zur Strecke gebracht und 100 Geiseln befreit haben will, und den Ex-Strippenzieher im Innenressort, Kloibmüller? Offenbar eine Art Bestätigung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung, die Kloibmüller für den Privatermittler ausgestellt haben soll. Sollte mit diesem Papier ein etwaiger Geldwäsche-Verdacht ausgeräumt werden oder war es bloß ein „Freundschaftsdienst“ für das Verfahren in Bochum?

Offenbar schlug diese Sache zuerst (2016) in der Geldwäschemeldestelle des Wiener Bundeskriminalamts auf und landete später im BVT. Diese ominöse Bestätigung ist nun Teil der BVT-Ermittlungen der Justiz. Es geht um einen Anfangsverdacht in Richtung Amtsmissbrauch.

Themenkomplex Werner Mauss

So ist es kein Wunder, dass Wolfgang Zöhrer, der ehemalige Vize-Chef des BVT, am 28. Februar 2018, am Tag der BVT-Razzia, von einem Oberstaatsanwalt einvernommen wurde – auch zum „Themenkomplex Werner Mauss“. Basis dafür war das 40 Seiten starke Anzeigen-Konvolut, das seit Sommer 2017 der Justiz bekannt ist.

„Mir wurde erst im Nachhinein berichtet (…), dass diese Bestätigung des österreichischen Innenministeriums mit der Unterschrift von Kloibmüller an das BVT übermittelt wurde. Ich habe das Dokument nicht persönlich gesehen“, gab Wolfgang Zöhrer, bis Herbst 2017 Vize-Chef des BVT, in seiner Einvernahme bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu Protokoll. „Hintergrund dieser Bestätigung war, dass Mauss mit den österreichischen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet hat, was auch tatsächlich der Fall war.“

Rechtshilfeersuchen

Dem Vernehmen nach liegt dieses Schreiben offenbar noch nicht im Ermittlungsakt. Laut gut informierten Kreisen ist die österreichische Justiz gerade dabei, das Schriftstück von der deutschen Kollegen anzufordern.

"Anfragen zu ausländischen Rechtshilfeersuchen können die auswärtigen Belange der Bundesrepublik betreffen, die Staatsanwaltschaft Bochum nimmt hierzu grundsätzlich keine Stellung", teilt die Bochumer Oberstaatsanwältin Cornelia Kötter dem KURIER mit.