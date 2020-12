Terroropfer nach Durchschuss: "Ich dachte, ich verliere meinen Arm"

Meyer ist all diesen Menschen dankbar. Für den Attentäter empfindet er nur Unverständnis. Sonst fühle er nichts. Generell sei er gegen blinden Wut und Hass. „Reden bringt mehr als schießen“, ist er überzeugt. Dass er das Erlebte vergessen kann, glaubt er nicht. „Das ist jetzt ein Teil von mir, damit muss ich fertig werden.“ Das gelinge mittlerweile sehr gut, auch wenn er sich in Menschenmassen noch unwohl fühle. Besonders schlimm seien die ersten Tage nach dem Aufenthalt im Krankenhaus gewesen: „Ich war überfordert. Man fragt sich, ob man noch richtig ist in dieser Welt.“

Auch die Narbe, die nach vier Operationen über seinen gesamten Oberarm verläuft, wird ihn stets an das Geschehene erinnern. Die Prognosen für den Arm sind aber gut. Die Arterie wurde durch eine Oberschenkelvene ersetzt. Schäden sollten keine bleiben. Der TU-Angestellte, der nun mit der Physiotherapie beschäftigt ist, möchte rasch zurück in sein normales Leben: „Ich hab’ an dem Abend vier Bier bestellt, aber nur drei getrunken. Das will ich nachholen.“